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Kandil ve 'e kritik operasyon: 3 'lı terörist öldürüldü

Kandil ve Haftanin'e kritik operasyon: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

01.11.2019, 09:44

'ın kuzeyindeki Kandil ve bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist, ’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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