  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Balçova'da 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu

'da 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu

İzmir Balçova'da 4 milyon liralık taklit kıyafet operasyonu

02.11.2019, 21:36 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019,21:36

'in ilçesinde, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, ilçede bir depodan piyasaya hazır taklit giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya baskın yaptı.

Burada yapılan aramada, 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Balçova'da 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN