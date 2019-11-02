İzmir'in Konak ilçesinde belediyenin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında ana su borusunun patlaması sonucu seli andıran görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin hasar gördüğü olayda çamurlu su nedeniyle Karataş sahilinde deniz renk değiştirdi
İzmir'in Konak ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su borusunun patlaması sonucu sokaklar su altında kaldı, bir iş yeri hasar gördü.
İzmir Konak'ta su borusu patladı, denizin rengi değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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