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'ta su borusu patladı, denizin rengi değişti

İzmir Konak'ta su borusu patladı, denizin rengi değişti

02.11.2019, 20:20 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019,20:21

'in Konak ilçesinde belediyenin yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında ana su borusunun patlaması sonucu seli andıran görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin hasar gördüğü olayda çamurlu su nedeniyle Karataş sahilinde deniz renk değiştirdi

'in Konak ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su borusunun patlaması sonucu sokaklar su altında kaldı, bir iş yeri hasar gördü.

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