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Ödemiş'te : 1 yaralı

İzmir Ödemiş'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

02.11.2019, 17:43

'in Ödemiş ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan , hastaneye kaldırıldı. kaldırılan Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi'nde Hüseyin Aydın (26) ile arkadaşı O.D (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 ayrı yerinden bıçak darbesi alan Aydın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri zanlı O.D'yi gözaltına aldı.

AA
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