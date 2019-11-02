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'de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi! ?

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

02.11.2019, 10:59

'de elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik 2 Kasım Cumartesi duyurusunu paylaştı. İzmir hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak merakla araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? ? İşte merak edilenler...

ALİAĞA

09:00 17:00 YENİ MAHALLE,1006,1007,1011,1012,1020,1021,1023,1024,1037,1040,1035,1038 SOKAKLAR,VERİCİLER VE CİVARI

BALÇOVA

09:00 16:30 BAHÇELERARASI MAHALLESİ VE CİVARI

09:00 16:00 SELWAY OUTLET

09:0016:00 MİTHATPAŞA CADDESİ,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ VE CİVARI

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