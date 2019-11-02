İzmir'de elektrik kesintisi 2 Kasım Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik 2 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak merakla araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilenler...

ALİAĞA 09:00 17:00 YENİ MAHALLE,1006,1007,1011,1012,1020,1021,1023,1024,1037,1040,1035,1038 SOKAKLAR,VERİCİLER VE CİVARI BALÇOVA 09:00 16:30 BAHÇELERARASI MAHALLESİ VE CİVARI 09:00 16:00 SELWAY OUTLET 09:0016:00 MİTHATPAŞA CADDESİ,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ VE CİVARI