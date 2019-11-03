Belediye battı fatura işçiye çıktı

Borç batağındaki CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde çalışanın çilesi bitmiyor. Belediyeye bağlı Kent A.Ş’nin 720 personeli bu ay maaşlarının yarısını alamadı. Aksamanın aylardır sürdüğünü belirten personel isyan ederken, Başkan Cemil Tugay ise, çözüm üretmek yerine, “İşçilerimiz mağdur bizler de mahcubuz. Samimiyetle söylüyorum üzgünüm” demekle yetindi

Uzun yıllar CHP tarafından yönetilen Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş. çalışanlarının yüzü bu dönem de gülmedi. 250 milyon liradan fazla borcu olan Karşıyaka Belediyesi, bu ay yine 40-50 milyon borcu bulunduğu belirtilen Kent A.Ş'de 720 işçinin maaşlarının yarısını ödeyemedi. Şirketin ödemelerinin önümüzdeki süreçte de aksamasının beklendiği, hatta Kasım ayı maaşlarının hiç ödenemeyebileceği kaydediliyor. Bu arada Kent A.Ş. işçilerinin yaklaşık 320'sinin 5 ikramiyesi, 400'ünün ise iki ikramiyesinin ödenmediği bildirildi. Öte yandan belediyenin Kent Koop Gıda Marketleri kapatma kararı aldığı kaydedildi. 2 marketin kapatıldığı, önümüzdeki günlerde de 2 marketin daha kapatılacağı öne sürüldü.





BAŞKAN TUGAY: MAHCUBUZ



Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, yaşanan fiyasko üzerine açıklama yaparak mahcup olduklarını söyledi. Belediyenin mali açıdan zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Tugay, belediyenin KENT A.Ş'ye borçlarının ve personel ücretlerinin ödenmesi konusunda destek olamadığını belirterek, "Kent A.Ş'de maaşların yarısı ödenmedi. Bunun ilçede beni üzdüğü kadar kaç kişiyi üzdüğünü gerçekten bilmiyorum. Tabi ki işçilerimiz mağdur, bizler de mahcubuz. Samimiyetle söylüyorum üzgünüm" dedi. Tugay, Kent A.Ş'nin Ocak ayından itibaren borçlarını ve personel giderlerini ödeyebilecek duruma geleceğini de savundu.



'YARDIMCI OLAMIYORUZ'



Belediyenin geçmişten gelen borçları olduğunu ve bu nedenle ödeme sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Tugay, "Bunu iki de bir söylemekten üzüntü duyuyorum. Bizi sıkıntıya sokan şey tabi ki geçmişten gelen borç ama aynı zamanda planlamadaki aksaklık oldu. Şirketin kendi gelirleriyle borçları ödenmesi ve personel maaşlarını yatırması güç. Ciroları düşük olduğu için bunun böyle olacağı belliydi. Biz bunu gördüğümüz için borçlardan kurtarmak için plan yaptık. Yaz aylarında adli tatil başlamadan önce ayni sermaye artışı kararı aldık. Buradaki değer tespiti maalesef gecikti. Araya adli tatil girince aksadı. Ayni sermaye gerçekleşmeden, nakdi sermeye de gerçekleşemiyor. Yani belediye şu an Kent A.Ş'ye yardımcı olamıyor. Bu durumun nedeni kamuya borçlarını taksitlendirmeye karşılık yaklaşık 5 aydır cevap olmamış olmamızdır" dedi.





SOSYAL MARKETLER KAPATILIYOR



Türkiye genelinde ve İzmir'de birçok belediye, dar gelirlilere destek amacıyla "sosyal marketler" kurarken, borçlarıyla başı dertte olan Karşıyaka Belediyesi'nden tam tersi bir hamle geldi. Belediye, Kent Koop Gıda Marketleri kapatma kararı aldı. Gondol ve Lunapark şubeleri resmen kapanırken, Bostanlı ve Mavişehir'e ise bu ay sonu kilit vurulacağı öne sürüldü.

MERT ALPDÜNDAR