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İzmirli müzik öğretmeni yarışçının hedefi dünya pistleri

İzmirli müzik öğretmeni yarışçının hedefi dünya pistleri

03.11.2019, 13:34

Motosiklet yarışlarında elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren İzmirli müzik öğretmeni , otomobil sporlarında da yeteneğini kanıtladı ve rotasını dünya çapında organizasyonlara çevirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen 26 yaşındaki Yüksel, babasına ait motosikleti kullanarak başladığı motor sporlarında hızlı bir ilerleme kaydetti.

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