İzmirli müzik öğretmeni yarışçının hedefi dünya pistleri

Motosiklet yarışlarında elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren İzmirli müzik öğretmeni Halide Su Yüksel, otomobil sporlarında da yeteneğini kanıtladı ve rotasını dünya çapında organizasyonlara çevirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen 26 yaşındaki Yüksel, babasına ait motosikleti kullanarak başladığı motor sporlarında hızlı bir ilerleme kaydetti.