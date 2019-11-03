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Sokaklarda tek başına

Sokaklarda tek başına
Giriş Tarihi: 3.11.2019

'de 15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve seçimlerinde görevi 'e devreden 'li 'nun son görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.

İzmir'de 15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimlerinde görevi Tunç Soyer'e devreden CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun son görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Bir dönem koruma ve danışman ordusuyla gezen İzmir'in en güçlü adamı konumundaki Kocaoğlu'nun kent merkezinde tek başına dolaştığı görüntüler "Nereden nereye?" yorumları yapılmasına neden oldu. Kocaoğlu, geçtiğimiz Eylül ayında da CHP'nin Ege'deki tüm milletvekili ve belediye başkanlarının katılımıyla İzmir'de gerçekleşen bölge toplantısında tek başına otururken fotoğraflanmıştı.

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