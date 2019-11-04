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Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

04.11.2019, 16:43

'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

Olay, dün akşam, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında, bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Savcının incelemesinin ardından şehit Yaralı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

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