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Bornova'da forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Bornova'da forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı

04.11.2019, 22:44 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019,00:58

'in Bornova ilçesinde, forkliftteki demirlerin sepetli motosikletin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak'ta seyir halindeki forkliftte yüklü olan demirlere, H.C. (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın ardından demirler sokaktan geçen sepetli motosikletin üzerine düştü.

İzmir Bornova'da kamyonetin, demir taşıyan forklifte çarptığı o anlar kamerada

Motosiklette bulunan Gül E. (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Döne E. (20) ile hafif yaralanan Gül E'nin 2,5 yaşındaki çocuğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerinden aracıyla kaçan H.C, polis ekiplerince yakalandı.

Polis, ölen kadının yakınlarının da geldiği olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AA

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