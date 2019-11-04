İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. 4 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisine dair duyuru İZSU tarafından paylaşıldı. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 4 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi...
BALÇOVA İNCİRALTI
04.11.2019 saat 08:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA PINARBAŞI MAHALLESİ
04.11.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir su kesintisi 4 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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