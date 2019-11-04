  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir su kesintisi 4 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

su kesintisi 4 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi 4 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

04.11.2019, 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,10:55

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. 4 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisine dair duyuru tarafından paylaşıldı. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 4 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi...

BALÇOVA İNCİRALTI
04.11.2019 saat 08:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA PINARBAŞI MAHALLESİ
04.11.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir su kesintisi 4 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN