İzmir su kesintisi 4 Kasım Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. 4 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisine dair duyuru İZSU tarafından paylaşıldı. Peki İzmir'de bugün sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 4 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi...

BALÇOVA İNCİRALTI

04.11.2019 saat 08:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA PINARBAŞI MAHALLESİ

04.11.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.