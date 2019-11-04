İzmirde, kentin içindeki en büyük yeşil alanlardan Kültürpark'ta bulunan işletmeler için tahliye kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kültürpark içinde yer alan dokuz yapının 'fuzuli işgalci' konumundaki kiracı olduğu, tahliye kararı ile yapılardaki yasa dışı eklentilerin de ortadan kaldırılacağı belirtildi. İşletme yetkileri ise gazinoların bir tarihe tanıklık ettiğini, 1980'lı yıllarda o dönemin en ünlü sanatçılarının burada sahne aldıklarını, tahliye kararından dönülmesi gerektiğini söyledi.
Kültürpark'ta 80'lerde ünlü sanatçıların sahne aldığı gazinolara tahliye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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