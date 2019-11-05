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'de su kesintisi 5 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 5 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

05.11.2019, 09:48

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. 5 Kasım Salı su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun paylaştığı bilgilere göre İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintisi olacak. İşte 5 Kasım Salı duyurusu...

ALİAĞA YUKARI ŞEHİTKEMAL
05.11.2019 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

BALÇOVA TELEFERİK, ÇETİN EMEÇ
05.11.2019 saat 01:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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