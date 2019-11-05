İzmir'de su kesintisi 5 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 5 Kasım Salı su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun paylaştığı bilgilere göre İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintisi olacak. İşte 5 Kasım Salı İzmir su kesintisi duyurusu...

ALİAĞA YUKARI ŞEHİTKEMAL

05.11.2019 saat 09:10 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. BALÇOVA TELEFERİK, ÇETİN EMEÇ

05.11.2019 saat 01:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.