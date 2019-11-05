Ömer şofben kurbanı

Askerliğini komanda olarak yapıp geldikten sonra ticaretle uğraşmaya başlayan 24 yaşındaki Ömer Söğüt, babası Mehmet Söğüt'ün İzmir'in Konak ilçesindeki evinde duş almak için girdiği banyoda şofbenden çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Askerliğini komanda olarak yapıp geldikten sonra ticaretle uğraşmaya başlayan 24 yaşındaki Ömer Söğüt, babası Mehmet Söğüt'ün İzmir'in Konak ilçesindeki evinde duş almak için girdiği banyoda şofbenden çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.



CAMI KIRIP GİRDİ



Olay, Konak Gürçeşme 3641 sokak 3 numarada yaşandı. Ömer Söğüt, vatani görevini komanda olarak yapıp geldikten sonra iş hayatına başladı. Çevresi tarafından sevilen Ömer Söğüt birlikte yaşadığı babası Hacı Mehmet Söğüt'ün evinde duş almak için banyoya girdi. Ancak uzun süre ses gelmeyince durumdan şüphelenen baba Hacı Mehmet Söğüt banyonun camını kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz yatarken bulduğu oğlunu banyodan çıkaran baba Söğüt, 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Söğüt'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evlatlarının ölüm haberini alan anne Nihal Söğüt ve baba Hacı Söğüt sinir krizi geçirirken, komşuları ve yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.



OTOPSİ YAPILACAK



Ömer Söğüt'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Ömer Söğüt'ün cenazesi dün son yolculuğuna uğurlandı.

FATİH ŞENDİL