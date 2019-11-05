Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde rampadan inen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Yolun büyük bölümünü kapatan tırın depolarından dökülen yaklaşık 1 ton mazot, rampadan inen araçların kaza yapmasına da sebep oldu. Kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Öte yandan başka kaza yaşanmaması için İzmir-Ankara Karayolu yola dökülen mazotun temizlenmesi için trafiğe kapatıldı.