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Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

Yola dökülen mazot zincirleme kazaya neden oldu

05.11.2019, 11:11

'nın Kula ilçesinde rampadan inen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Yolun büyük bölümünü kapatan tırın depolarından dökülen yaklaşık 1 ton mazot, rampadan inen araçların yapmasına da sebep oldu. Kayganlaşan yolda 5 araç birbirine girdi. Öte yandan başka kaza yaşanmaması için İzmir-Ankara Karayolu yola dökülen mazotun temizlenmesi için trafiğe kapatıldı.

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