Göçmen olarak geldiler, organizatör oldular

Afganistan'dan göçmen olarak gelen 8 kişi ve Türk vatandaşı olan bir kişi, yasa dışı insan kaçakçılığı organizatörü oldukları şüphesiyle İzmir Çeşme'de yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda 157 göçmen ile göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmalarını organize ettikleri şüphesiyle 9 kişi yakalandı.