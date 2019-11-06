  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Göçmen olarak geldiler, organizatör oldular

olarak geldiler, organizatör oldular

Göçmen olarak geldiler, organizatör oldular

06.11.2019, 17:33

'dan olarak gelen 8 kişi ve Türk vatandaşı olan bir kişi, yasa dışı insan kaçakçılığı organizatörü oldukları şüphesiyle 'de yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği, Çeşme Jandarma Komutanlığı ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda 157 ile göçmenleri yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmalarını organize ettikleri şüphesiyle 9 kişi yakalandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göçmen olarak geldiler, organizatör oldular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN