İzmir su kesintisi 6 Kasım Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmirliler suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir su kesintisi duyurusu...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de kimi ilçelerde su kesintileri olacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İşte 6 Kasım Çarşamba İzmir su kesintisi detayları... İZMİR SU KESİNTİSİ 6 KASIM ÇARŞAMBA KARABAĞLAR BAHÇELİEVLER

06.11.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENEMENGAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET

06.11.2019 saat 08:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ YOLÜSTÜ, HACIHASAN

06.11.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. TİRE ATATÜRK, HÜRRİYET

06.11.2019 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.