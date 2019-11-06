İzmir'de mobilya fabrikası gibi okul

İzmir'de Çiğli 75'inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta mobilya fabrikası gibi üretim yapıyor. Belediyelerin, kamu kurumlarının ihtiyacı olan mobilyaları okuldaki atölyelerde tasarlayan ve üreten öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi oluyor. Birçok kurumdan sipariş alan lisenin üretim bölümünde kız öğrenciler de çalışıyor.
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