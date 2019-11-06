Karakılçık tohumu toprakla buluştu

İzmirli bir çiftçinin evinde sakladığı Karakılçık buğdayından çoğaltılan tohumlar Menemen’de yaklaşık 500 dönümlük araziye ekildi. Ekim Şenliği’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Elde edilecek un ve ekmeği aracısız halka ulaştıracağız” dedi.

İzmir'de bir çiftçinin evinde sakladığı Anadolu'nun en eski buğday çeşitlerinden karakılçığın çimlendirilerek çoğaltılması sonucu elde edilen tohumlar, yaklaşık 500 dönüm araziye ekildi.



ALIM GARANTİSİ



Karakılçıkta üretimin artırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Menemen Tarımsal Araştırma Merkezi'nde "Yeniden Karakılçık" sloganıyla Ekim Şenliği düzenlendi. Soyer, ekilen buğdayları yaz başında hasat edip büyük kısmını yeniden tohumluk olarak ayıracaklarını bildirdi. Üreticilere alım garantisi verileceğini bildiren Soyer, elde edilecek un ve ekmeği aracısız halka ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.