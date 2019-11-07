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manzarasının öncesi-sonrası

Foça Jandarma Komando Okulu manzarasının öncesi-sonrası

07.11.2019, 14:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019,14:30

Dünyanın en iyi komandoları zorlu eğitim ve tatbikatların yapıldığı 'ndan çıkıyor. Komandolar her an göreve hazır olacak şekilde eğitim alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Foça Jandarma Komando Okulu'nun eski ve yeni halini paylaştığı fotoğraflarda bir ayrıntı dikkat çekti. 'in Foça ilçesi yıllar içinde beton yapılarla doldu.

Dünyanın en iyi komandoları, zorlu eğitim ve tatbikatların yapıldığı Foça Jandarma Komando Okulu'ndan çıkıyor.

Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nden, yıllar önce gördüğü manzara yayınlandı.


1977'DE YEŞİLLİK ALAN MANZARASI

Jandarmanın paylaştığı 1977 yılından siyah-beyaz fotoğrafta, komando kapısından karşıdaki arazinin boş ve ormanlık olduğu görülüyor.


2019'DA BETON YIĞINI

2019 yılında çekilen fotoğrafta ise boş arazinin yerini villalar almış, manzara çimento yığınına bakıyor.

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