  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Genç uzman çavuş kalbine yenildi

Genç kalbine yenildi

Genç uzman çavuş kalbine yenildi

07.11.2019, 16:36

Menemen'de acı olay. ’de evine gittiği sırada fenalaşan , hayatını kaybetti. 25 yaşındaki uzman çavuşun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen olayda, Foça Deniz Üs Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan Uğur Gücükbergen (25), alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürüdüğü sırada yokuş olan sokakta birden fenalaştı. Genç adamın fenalaştığını gören bir doktor, Gücükbergen'e ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, uzman çavuşu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen uzman çavuş Gücükbergen kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Gücükbergen'in yapılan otopsi sonucunda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında evlendiği öğrenilen Gücükbergen'in cenazesi, memleketi Kastamonu'ya gönderildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç uzman çavuş kalbine yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN