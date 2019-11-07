İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ramada Otel, mahkemenin tahliye kararının ardından boşaltılmaya başlandı. Otel Müdürü Erol İnce, "Tebligat göndermeden tahliye başlattılar, mağduruz" dedi
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ramada Otel, mahkemenin tahliye kararının ardından boşaltılmaya başlandı. Otel Müdürü Erol İnce, "Tebligat göndermeden tahliye başlattılar, mağduruz" derken, mülk sahibi Nuri Sevil kararın 6 ay önce noter kanalıyla tebliğ edildiğini belirterek "Daha çok kazanmak için dikkate almadılar. Biz mülk sahipleri olarak çalışanları ve müşterileri mağdur etmeyeceğiz" dedi.
İzmir’de ünlü otel tahliye ediliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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