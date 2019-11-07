İzmir’de ünlü otel tahliye ediliyor

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ramada Otel, mahkemenin tahliye kararının ardından boşaltılmaya başlandı. Otel Müdürü Erol İnce, "Tebligat göndermeden tahliye başlattılar, mağduruz" dedi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ramada Otel, mahkemenin tahliye kararının ardından boşaltılmaya başlandı. Otel Müdürü Erol İnce, "Tebligat göndermeden tahliye başlattılar, mağduruz" derken, mülk sahibi Nuri Sevil kararın 6 ay önce noter kanalıyla tebliğ edildiğini belirterek "Daha çok kazanmak için dikkate almadılar. Biz mülk sahipleri olarak çalışanları ve müşterileri mağdur etmeyeceğiz" dedi.