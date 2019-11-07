İzmir’e gıda kontrol laboratuvarı kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye ait halleri ziyaret etti. Gıda kontrol laboratuvarı kurulacağını söyleyen Soyer, ürünün tarladan sofraya ulaşmasına kadar sağlıklı ve güvenli gıda zinciri oluşturulacağını belirtti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dünkü mesaisine sabah altı buçukta sebze ve meyve halinde başladı. Soyer, tüketicinin sağlıklı gıdaya erişimi için gıda kontrol laboratuvarı kuracaklarını açıkladı.



ZEHİRLİ GIDA YEDİRMEYECEĞİZ



Hal esnafıyla sohbet eden Soyer, Yeni Asır'a açıklamalarda da bulundu. Soyer, "5 milyon liraya kuracağımız laboratuvarı 2020'ye yetiştireceğiz. İzmirliye zehirli gıda yedirmeyeceğiz. Burada ürünlerin pestisit, toksin, hem de mikrobiyolojik tahlillerini yapacağız" dedi. "Tohumdan başlayarak sofraya kadar gıda zinciri ile ilgili yepyeni bir düzenlemeyi Türkiye olarak getirmemiz lazım. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Böylece bugün ıspanakta yaşanan, yarın bir başka üründe yaşanacak olan sorunu da gidermiş olacağız. Hal esnafına bu müjdeyi vermek istedim. Onlar gönderecekleri ya da aldıkları ürünlerin kontrollerini yapabilir hale gelecekler" şeklinde konuşan Soyer, sözlerini şöyle noktaladı: İzmir'in her yerinde kooperatiflerin kurulmasına ön ayak oluyoruz. Onların ürünlerinin kontrollerini de yapacağız, laboratuvarı hal için de kullanacağız.



TEKNİK DONANIMI YÜKSEK



Üreticimizin de tüketicimizin de içini rahatlatacak ve sorun ortaya çıkmadan ortadan kalkmasını sağlayacak bir gelişme olacak. Bu laboratuvar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile kurulacak. Onların getirdiği standartlara uygun, aynı zamanda teknik donanımı yüksek bir laboratuvar olacak.