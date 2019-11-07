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eserleri 'de

Kayseri Erciyes Üniversitesi eserleri İzmir'de
Giriş Tarihi: 7.11.2019

Swissotel ve Büyük Efes Sanat sezona, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin akademisyen kadrolarından oluşan "Sanatuar" projesinin beşincisi ile 6 Kasım'da 'Merhaba' diyor.

Swissotel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat sezona, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin akademisyen kadrolarından oluşan "Sanatuar" projesinin beşincisi ile 6 Kasım'da 'Merhaba' diyor. Swissotel ve Büyük Efes Sanat, bu yıl Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'ni ağırlıyor. 24 akademisyen sanatçının 70'den fazla eserinin yer alacağı bu sergi; farklı malzeme ve üretim teknikleri ile oluşturulan resim, heykel, enstelasyon, seramik, fotoğraf gibi farklı disiplinlerden eserler ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

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