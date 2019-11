Lüks semtin dereleri pislik ve sinek içinde

İzmir'in en lüks semti olan ve milyonluk dairelerin satıldığı Karşıyaka Mavişehir'deki derelerin hali yürek burktu. Kentin üst kesimlerinden gelen suyu körfeze akıtan derelerde oluşan balçık, vatandaşların tepkisine neden oldu.

İzmir'in en lüks semti olan ve milyonluk dairelerin satıldığı Karşıyaka Mavişehir'deki derelerin hali yürek burktu. Kentin üst kesimlerinden gelen suyu körfeze akıtan derelerde oluşan balçık, vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevreye hem kötü kokuların yayılmasına hem de sineklerin oluşmasına neden olan dereler, aynı zamanda görüntüsüyle de en az 3 milyon liraya satılan dairelerin bulunduğu semte yakışmıyor. İlgisizliğe isyan eden vatandaşlar, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla yetkililere seslendi. Vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU dereleri temizlemiyor. Her taraf kara sinek oldu. Kokudan bıktık artık. Bir an önce buraya yetkililer el atsın. Bu görüntüden bir an önce kurtulmak istiyoruz" diye konuştular.





PARKTAKİ KABLOLAR TEHLİKE SAÇIYOR



Aydın Söke'nin Atatürk mahallesindeki Uğur Mumcu parkının bakımsızlığı vatandaşları isyan ettirdi. Söke Belediyesi ekiplerince oturakları geçtiğimiz günlerde boyanan parkta açıkta bulunan elektrik kablolarına önlem alınmadı. Elektrik kabloları parkta oynayan çocuklar için büyük bir tehlike yaratıyor. Parka gereken ilginin gösterilmesini isteyen vatandaşlar, "Uğur Mumcu parkında oturaklar boyandı ama daha yapılması gereken çok fazla iş var. Elektrik kablolarının açıkta olmasından ve yürüyüş yollarının bakımsızlığından şikayetçiyiz. Yetkililere duyurulur" diye konuştu. KAZIM YÖRÜKCE

VATANDAŞLAR ÇİNE CADDESİNE KASİS İSTİYOR



Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Çine Caddesi'ne kasis yapılmasını istiyor. Can ve mal güvenliğinin korunmasını isteyen vatandaşlar, "Duyarsız sürücüler yolda hızlı bir şekilde seyir ediyor. Caddede yayaları koruma amaçlı kasis ve yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz. Her gün binlerce vatandaşımızın kullandığı caddenin 100 metre ilerisinde bir ilkokul var. Bu okulun giriş ve çıkış saatlerinde öğrenci yoğunluğu yaşanıyor. Herhangi bir kazanın yaşanmaması, caddede gerekli önlemlerin alınması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi. MEHMET KAVAS