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Çöplük yangınları isyan ettirdi

Çöplük yangınları isyan ettirdi
Giriş Tarihi: 8.11.2019

'nin 'nde bulunan ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma bölgesinden önceki akşam yine alevler yükseldi. Çöp depolama alanı çevresinde küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan ahır sahipleri, alevler karşısında büyük korku yaşadı.

İzmir Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma bölgesinden önceki akşam yine alevler yükseldi. Çöp depolama alanı çevresinde küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan ahır sahipleri, alevler karşısında büyük korku yaşadı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölge sakinlerinden Muammer Olkaç Gaziemir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Çözüm üretilmediğini öne süren Olkaç, "Belediye Başkanı Halil Arda nerede? Bu kaçıncı yangın? Bizim hayvanlarımız yanıyor, orman yanıyor. Binlerce imza topladık. Diktatör müsün sen, niye randevu vermiyorsun?" diyerek tepkisini dile getirdi.

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK

Alanda sürekli yangın çıktığını kaydeden çevre sakinleri de, can güvenliklerinin olmadığını belirterek, bir facia yaşanmadan önce çözüm bulunmasını istedi.

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