En ‘kapalı’ pazaryeri

İzmir’in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi’nde eski başkan Olgun Atila tarafından açılışı yapılan kapalı pazaryeri 8 aydır hizmete giremedi. Her çarşamba günü evlerinin önü çöple dolan vatandaş isyan ederken, yağmur çamurdan bıkan esnaf da oldukça dertli

Bornova İnönü Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan pazaryerinin esnafı, 31 Mart yerel seçimlerinden önce açılan ancak bir türlü faaliyete geçirilemeyen kapalı pazaryerinin artık açılmasını istiyor. 1 milyon 821 bin liraya mal olan ve açılışı 19 Mart 2019'da dönemin belediye başkanı Olgun Atila tarafından yapılan kapalı pazaryerinin açılmamasına vatandaşlar da tepki gösteriyor. Evlerinin önünün her çarşamba çöple dolduğunu söyleyen vatandaşlar, "Hem biz mağdur oluyoruz hem de esnaf. Açılsın artık şu pazaryeri" diyerek isyan ediyor.





KOMİK BİR MANZARA OLACAK



2 bin metrekarelik alana projelendirilen ve içerisinde 112 tezgah bulunan pazaryeriyle ilgili tek sorunun bu olmadığını söyleyen esnaf, "Pazaryerinin açılmaması bir yana açılsa bile çok komik bir manzara ile karşılaşacağız. Çünkü pazaryerinin planı yanlış çizilmiş. Esnafın tezgahlarını koyacağı yerler birbirlerinin yüzüne bakacak şekilde sıralanması gerekirken sırtlarına bakacak şekilde sıralanmış. Bu da tezgahların birçoğunu ölü konumuna getiriyor" dedi.



HERKES MAĞDUR OLDU



Pazaryerinin 8 aydır esnafa açılmadığını söyleyen 25 yıllık pazar esnafı Köksal Toksöz, "Çevre düzenlemesi bahane edilerek pazaryeri esnafa açılmıyor. Kış geldi. Yağmur, çamurda hem biz mağdur oluyoruz hem de vatandaş. Bitsin artık bu çile" diye konuştu.





'BİZE GÖRE PLAN YANLIŞ ÇİZİLDİ'



Başkan Olgun Atila, açılışta pazaryerinin mimarisinin adını taşıdığı İsmet İnönü'ye yakışır bir tarzda olduğunu söylemişti. Ancak pazar esnafı bunun aksini düşünüyor. Esnafa göre plan yanlış çizilmiş. Planda esnafın sırt sırta bakacak şekilde sıralandığını söyleyen esnaf, "Pazaryerine girmeyi bekliyoruz ama nasıl bir pazaryeri olacak merakla bekliyoruz. Eğer bu şekilde kalırsa çok komik bir durum olacak" ifadelerini kullandı.



GAZİNİN TEZGAHI BİLE İPTAL EDİLDİ



Yeni pazaryerine alınmayı bekleyen 15 esnafın tezgahlarının borçları nedeniyle iptal olduğunu söyleyen esnaf Kadir Koçak, "Benim Kore Gazisi babamın tezgahını bile iptal etmişler. Belediyenin gazilere saygısı bu mu? Gazilerin hakkını versinler. Gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazacağım" diye konuştu.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER