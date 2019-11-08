İlk kazadan kurtuldu ikinci kazada öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 Kasım günü takla atan otomobilin sürücüsü Erdal Aktaş ile birlikte hayatını kaybeden Mustafa Çakmak'ın bundan iki ay önce yine bir trafik kazası geçirdiği ve ölümden kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 2 Kasım günü takla atan otomobilin sürücüsü Erdal Aktaş ile birlikte hayatını kaybeden Mustafa Çakmak'ın bundan iki ay önce yine bir trafik kazası geçirdiği ve ölümden kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı. Tur otobüsü şoförü Çakmak'ın 1 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralandığı, hayatını kaybettiği kazada ise pansumandan döndüğü öğrenildi. METİN BURMALI İzmir Çiğli'de takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı