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'de büyük vicdansızlık! Bu nasıl insanlık

İzmir'de büyük vicdansızlık! Bu nasıl insanlık

08.11.2019, 09:46

'in ilçesine bağlı 'nde bir çiftliğe ait olan isimli at, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahla ateş edilerek vuruldu. Çiftliğe yakın bir yerde yaralı şekilde bulunan ata ilk yardımı sahibi ve çalışanları yaptı.

Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi'ndeki olay bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre bir çiftliğe ait Alaçatı isimli ata kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5-6 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan at, isabet almasının ardından yere düştü. Yaralı ata ilk müdahalesini ise sahibi ve çiftlik çalışanları yaptı.

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