İzmir'de büyük vicdansızlık! Bu nasıl insanlık

Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi'ndeki olay bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre bir çiftliğe ait Alaçatı isimli ata kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5-6 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan at, isabet almasının ardından yere düştü. Yaralı ata ilk müdahalesini ise sahibi ve çiftlik çalışanları yaptı.