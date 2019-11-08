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’de operasyonu: Tam 18 bin litre...

İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu: Tam 18 bin litre...

08.11.2019, 09:26

'in ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 bin litre ele geçirildi.

İzmir Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçeye bağlı Umurbey Mahallesinde yapmış oldukları saha çalışması neticesinde park halindeki bir akaryakıt tankerinin içerisinde fuel-oil ürününün olduğunu, bu ürünlerin piyasaya fuel-oil ürünü olarak satışının yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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