Kedi dayağı

Hamit Fidan, kedilere mama verdiği için dövüldü. Parmakları kırılan Fidan, “Hayvan sevgisinin karşılığı bu olmamalı. Neredeyse parmaklarımı kaybediyordum” dedi

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan özel bir firmanın yazıhanesinde çalışan Hamit Fidan (53), kedilere mama verdiği için yazıhanenin yanında bulunan büfe çalışanı tarafından saldırıya uğradı. Pamuk şekerlerin asılı olduğu tahta ile eline aldığı ağır darbeyle parmakları kırılan Fidan, ameliyat geçirmek zorunda kaldı.



'ETRAFA PİSLİYORLAR'



Olay, 27 Ekim günü saat 12.40 sıralarında gerçekleşti. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde özel bir firmanın yazıhanesinde görev yapan Hamit Fidan, her gün yaptığı gibi kedilere mama vermek için yazıhanenin dışına çıktı. Bu sırada yazıhanenin hemen yanında bulunan büfe çalışanının, 'kedilerin etrafa pisliyor' sözleri üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine büfe çalışanı, Fidan'a, pamuk şekerlerin asılı olduğu tahtayla saldırıda bulundu.





TAHTAYLA SALDIRDI



Eline aldığı ağır darbe ile apar topar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, ilk tedavisinin ardından Işıkkent Karakolu'na giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat geçirdi.



YAŞAM HAKKINA SAYGI



Saldırgan hakkında şikayetinden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Fidan, "Çünkü bu sadece bana karşı değil, hayvanlara karşı da yapılmış bir saldırıdır. Ben şikayetimin arkasında duracağım. Bu kişiler insan ve hayvanların yaşam haklarına saygı göstermeyi öğrenecekler" dedi.



'BELKİ DE ÖLMÜŞTÜM'



Saldırı hakkında Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Fidan, "Yıllardır otogarda bulunan hayvanları beslerim. Daha önce başıma hiç böyle bir olay gelmemişti. Neredeyse parmaklarımı kaybediyordum. Ameliyat olmak zorunda kaldım. O darbe başıma gelmiş olsaydı belki de ölmüştüm" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR