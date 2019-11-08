Yeni Asır yazdı o dereler temizlendi

İzmir'in en lüks semtlerinden biri olan Karşıyaka Mavişehir'de bulunan derenin halinin Yeni Asır tarafından gündeme getirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri harekete geçti.

İzmir'in en lüks semtlerinden biri olan Karşıyaka Mavişehir'de bulunan derenin halinin Yeni Asır tarafından gündeme getirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri harekete geçti.



TEŞEKKÜR ETTİLER



Ekipler, çevrede bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Yeni Asır'a ve İZSU ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Yeni Asır'a sesimizi duyurduğu için teşekkür ederiz. Ayrıca İZSU ekiplerine de teşekkür ederken, derelerimizin semtimize yakışır halde tutulması için devam bakım ve temizlik yapmalarını istiyoruz. Burası İzmir'in en lüks semti. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'e yakışır bir çevre düzenlemesi yapılması hepimizi sevindirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.