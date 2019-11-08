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yazdı o dereler temizlendi

Yeni Asır yazdı o dereler temizlendi
Giriş Tarihi: 8.11.2019

'in en lüks semtlerinden biri olan 'de bulunan derenin halinin tarafından gündeme getirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

İzmir'in en lüks semtlerinden biri olan Karşıyaka Mavişehir'de bulunan derenin halinin Yeni Asır tarafından gündeme getirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri harekete geçti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Ekipler, çevrede bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Yeni Asır'a ve İZSU ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Yeni Asır'a sesimizi duyurduğu için teşekkür ederiz. Ayrıca İZSU ekiplerine de teşekkür ederken, derelerimizin semtimize yakışır halde tutulması için devam bakım ve temizlik yapmalarını istiyoruz. Burası İzmir'in en lüks semti. Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'e yakışır bir çevre düzenlemesi yapılması hepimizi sevindirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dediler.

Lüks semtin dereleri pislik ve sinek içinde

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