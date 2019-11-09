  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Çeşme'de ölüme yolculukta 85 kişi yakalandı

Çeşme'de ölüme yolculukta 85 kişi yakalandı

Çeşme'de ölüme yolculukta 85 kişi yakalandı

09.11.2019, 11:49

'in Çeşme ilçesinden 'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla, iki şişme botla kaçmaya çalışan 85 düzensiz , ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 05.00 ve 08.00 sıralarında Ildır ve Karaabdullah Burnu açıklarında, iki şişme bottaki 85 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Çeşme İskelesi'ne getirildi.



Somali, Suriye ve Filistin uyruklu göçmenlere, Çeşme İskelesi'nde battaniye, yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çeşme'de ölüme yolculukta 85 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN