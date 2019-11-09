İzmir’de ‘Arapça tabela’ operasyonu

İzmir'de, Buca ve Konak Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'deki Yabancılar ve Alınacak Tedbirler' konulu yazısı üzerine tabela operasyonu düzenledi.

İzmir'de, Buca ve Konak Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'deki Yabancılar ve Alınacak Tedbirler' konulu yazısı üzerine tabela operasyonu düzenledi. Suriyeli esnafa ait iş yerlerinin Arapça yazılı olan tabelaları indirildi. Basmane bölgesindeki bazı esnafın, Arapça tabelaların üzerini kapattığı görüldü. Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Asker Güneş, "Arapça tabelaları toplayarak, Türkçe tabelaların asılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.