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'de bugün hava nasıl olacak? 8 Cumartesi ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 8 Kasım Cumartesi hava durumu...

09.11.2019, 13:10

Bugün 'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; son bir haftadır güneşli günlerin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken hafta sonu merak ediliyor. Meteoroloji yaptığı son açıklamada 5 günlük hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını, sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. İşte detaylar... İşte 8 cumartesi hava durumu...

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