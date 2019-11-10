Apartmanı su bastı itfaiye para istedi

Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu bir apartmanını bodrum katını su bastı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin saat başına 210 lira istemesi vatandaşı kızdırdı

İzmir'in Konak ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle apartmanın bodrum katı sular altında kaldı. Vatandaşlar, suların tahliye edilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini aradı. İtfaiye yetkilileri, doğal afet olmaması üzerine suyu tahliye etmek için çalışma yaptıkları saat başına 210 lira istedi. Bu duruma isyan eden apartmanın zemin katındaki dükkanın sahibi Yusuf Özdemir, "Ben yurt dışında da yaşıyorum. Yurt dışında böyle bir durumla karşı karşıya kalsam ücretsiz yardımcı olurlardı" dedi.

Olay, 3 Kasım Pazar günü Konak ilçesi Atilla Mahallesi 496 sokak numara 2'de meydana geldi. Seda Apartmanın giriş kısmındaki su borusu patladı. Patlayan borudan sızan su bodrum katına dolmaya başladı. Apartman sakinleri su sesi duymaya başlayınca kontrol etmek için bodrum katına indiğinde göle döndüğünü gördü ve büyük şaşkınlık yaşadı. Durum hemen İZSU ekiplerine ve itfaiyeye bildirildi. İZSU ekipleri patlayan su borusunu tamir etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ise suyu tahliye etmek için apartman yönetiminde çalışma yaptıkları saat başına 210 lira istedi. Apartman sakinleri ise bu duruma tepki gösterdi. Daha sonra İZSU ekipleri motor yardımıyla suyu dışarı tahliye etti. İtfaiyenin suyun tahliye edilmesi için para istemesine bir anlam veremediğini söyleyen apartman yöneticisi Şenay Uysal, "Apartmanın temeli zarar görecek diye korkuyoruz. İZSU'yu aradık. Borunun apartmana ait olduğunu söylediler. Malzemeleri biz satın aldık. Boruyu onardılar. Ancak itfaiye suyun tahliyesi için para istedi. Böyle olmamalıydı" dedi. Su borusunun patladığını anlatan Uysal, "Su sesi gelince kontrol ettik ancak ilk etapta bir şey göremedik. Ama birkaç gün içinde bodrum katı tamamen suyla doldu" diye konuştu. Su basan apartmanın zemin katındaki dükkanın sahibi Yusuf Özdemir, "Ben yurt dışında da yaşıyorum. Yurt dışında böyle bir durumla karşı karşıya kalsam ücretsiz yardımcı olurlardı. Ama zor durumda kalan vatandaştan neden para isteniyor" şeklinde konuştu. İzmir İtfaiyesi yetkilileri ise, doğal afet harici olayların ücret kapsamına girdiğini, bu ödeme çizelgesinin de meclis kararı ile oluştuğunu ifade etti.

EGELİ SABAH