Bayraklı’da bozuk yol isyanı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bozuk yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Bayraklı Lisesi ve Ekrem Hayri İlkokulu civarı, Alpaslan mahallesindeki Şehit Ümit Boz spor tesislerine giden yollar ve Çiçek 46 son durağa giden yolların durumu, ilçe sakinlerini isyan ettirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bozuk yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Bayraklı Lisesi ve Ekrem Hayri İlkokulu civarı, Alpaslan mahallesindeki Şehit Ümit Boz spor tesislerine giden yollar ve Çiçek 46 son durağa giden yolların durumu, ilçe sakinlerini isyan ettirdi. Alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve uzun süredir kapanmayan yollardaki rögar kapaklarının yüzeyden 10 cm yüksek oluşu da kazaya neden oluyor. Sürücülerin adeta yolda cambazlık yaparak gittiğini söyleyen vatandaşlar, yaklaşık 1 aydır yolların bu şekilde olduğunu belirtti.



Belediye yetkililerini göreve çağıran vatandaşlar, "Yapılan işin gerekliliğine şüphemiz yok. Ancak bilgilendirme eksikliği çok ciddi. Yollarımız zaten yetersiz. Üstüne bir de bu halde kalması mağduriyetimizi daha çok artırıyor. Yollarımıza bir an önce asfalt atılmasını istiyoruz" diye konuştu.