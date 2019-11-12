İzmir'de sular bugün kaçta gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Kasım Salı İzmir su kesintisi duyurusu...
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
12.11.2019 saat 09:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ CUMHURİYET
12.11.2019 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 12 Kasım Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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