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Moloz alanı Çakaltepe’ye taşınıyor

Moloz alanı Çakaltepe’ye taşınıyor
Giriş Tarihi: 12.11.2019

'ın gündeme taşıdığı 'in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtindeki moloz atık alanında çıkan yangınlara çözümü Çakaltepe'de buldu.

Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtindeki moloz atık alanında çıkan yangınlara Gaziemir Belediyesi çözüm buldu. Yangınların orman için risk oluşturması nedeniyle yer arayışına giren Gaziemir Belediyesi, çözümü Çakaltepe'de buldu.

Çöplük yangınları isyan ettirdi

İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Yıllardır ilçeden toplanan molozlar Sarnıç'taki ormanlık alanda bulunan aktarma merkezine getiriliyor buradan da araçlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harmandalı'ndaki tesislere götürülüyordu. Menderes Belediyesi ile yapılan işbirliğinin ardından iki belediyenin de molozları Menderes Çakaltepe'ye dökülecek. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Çakaltepe'de inceleme yaptı.



MALİYET AZALACAK

Yerleşime ve ormanlık alana uzaklığıyla moloz atık alanı olarak kullanıma en uygun alanlardan biri olan Çakaltepe'nin hem ulaşım maliyetlerini azaltacağını hem de Sarnıç'taki alanda yaşanan sorunların çözüleceğini söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Çok geniş ve kanyonu andıran çukurluğu ile bu alanın 15 yıl boyunca iki ilçenin moloz atıklarını kaldırabileceğini düşünüyoruz. Desteklerinden ve işbirliğinden ötürü Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a çok teşekkür ederim" dedi.

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