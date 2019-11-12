Tire’nin mucize dergahı

Tire’deki Ali Baba Türbesi’ni ziyaret edenler bir mucizeye tanıklık ediyor. Mezarın üzerine konan taşlar yerçekimine meydan okuyup düşmüyor

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağlayan Ahilik, günümüzde de ilham kaynağı olmaya ve araştırılmaya devam ediyor.



ÖNEMLİ BİR AHİLİK MERKEZİ



Şimdi bir esnaf birliği olarak görülse de ahiliğin başlangıçta bir esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkmadığı, içlerinde kadıların, müderrislerin, devlet adamlarının, askeri görevlilerin de olduğu; ahilerin toplumun bütün kesimlerini kucakladığı biliniyor. İşte İzmir'in Tire ilçesi ahilik kültürünün önemli merkezlerinden biridir. Tire'deAhilik kültürünün yaşatıldığı dergahlarından biri olarak gösterilen tarihi Ali Baba Dergahı'nı ziyaret edenler ilginç bir olaya da şahitlik ediyor. Dergahın içindeki Ali Baba türbesinin bahçesinde bulunan diğer ahi babalarına ait olan kübik şeklindeki taş mezara yerçekimine meydan okurcasına yapışan taşları gören ziyaretçiler şaşkına dönüyor.





ZİYARETÇİLERİ ŞAŞIRTIYOR



Yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlayan Ali Baba Türbesi, Anadolu'nun Türk yaşamına açılmasına öncülük eden Ahilik geleneğinin devamını yansıtan dergahlardan biri.





KÜLTÜREL BIR ZENGİNLİK



Ahilik kültürünü araştıran araştırmacılar, Beylikler döneminde yöreye zengin aşiret ve boy yerleşmesinin Tire'ye kültürel zenginlik, düşünce ve inanç özgürlüğü gibi temel boyutlar kazandırdığına dikkat çekiyor.

NADİR UYSAL