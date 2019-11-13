Bostanlı’daki yamuk apartmanlar boşaltıldı

İzmir Karşıyaka’ya bağlı Bostanlı’da ‘yamuk binalar’ olarak bilinen 5 apartman Valilik tebliğiyle boşaltıldı. Aynı durumdaki 6 binada da beton dayanıklılığı ölçme çalışması başladı. İmar planı hazırlanır hazırlanmaz binalar yenilenecek

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yamuk binalar, İzmir Valiliği tarafından gönderilen tebliğin ardından boşaltıldı. Cemal Gürsel Caddesi'ne bakan 5 binada oturanlar başka dairelere taşınırken, Karşıyaka ile İzmir Büyükşehir belediyeleri imar revizyon planı için harekete geçti. Yeni Asır, yamuk binaların son durumuyla ilgili gelişmeleri apartman sakinleri ve yetkililerle görüştü. Daire sahipleri imar planının 11 binayı kapsayacak şekilde ada bazında yapılmasını isterlerken, Karşıyaka Belediyesi apartman sakinlerinin talebini dikkate alacağını açıkladı.



BİNALARA KAROT TESTİ



Yamuk binalarda oturanlar, Valiliğin tebliğiyle evlerini boşalttı. 5 binanın yanı sıra arka kısımdaki 6 binada da beton dayanıklılığının ölçülmesi amacıyla karot testi çalışması başlatıldı. Tamamlanmak üzere olan testlerden çıkan sonuçlara göre binalar, hazırlanan imar planının ardından yıkılıp sağlam zemin üzerinde ada veya parsel bazında yeniden yapılacak ya da apartman sakinlerinin isteğine göre iyileştirilebilecek. Yamuk binalarla ilgili revizyon planı için yıllardır mücadele eden inşaat mühendisi ve İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur, "Biz Karşıyaka Belediyesi'ne Cevat Durak döneminde imar revizyonu için başvurduk. Ancak dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile anlaşma sağlanamayınca proje hayata geçirilemedi. Şimdi 11 blok altında 36 işyeri var. Buradaki işyerlerinin yıllık sözleşmeleri var, borçları var. Kent yöneticilerinin bunu dikkate alarak süre vermesi gerekiyor. İmar revizyonunu tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi yapması lazım" dedi.



"KİRA YARDIMI YAPILACAK"



Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ise Yeni Asır'a açıklamasında, "2017'de AFAD'ın hazırladığı binalarla ilgili can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu belirtilen rapora istinaden İzmir Valiliği bizden bu yapıların boşaltılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Bu kapsamda vatandaşlara kira yardımı, sosyal yardım yapılacak. Özellikle binalar yenilenirken imar mevzuatına göre ödemeleri gereken harçlardan ve pek çok şeyden muaf olacaklar" dedi. Riskli binaların boşaltıldığını belirten Yıldırım, "Büyükşehir ile buradaki imar planı çalışmalarını en kısa sürede başlatacağız" diye konuştu.



VATANDAŞLA GÖRÜŞÜP ÖYLE KARAR VERECEĞIZ



Yıldırım, imar planının ada bazında yapılmasıyla ilgili taleplere, "Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Onların görüşlerini de dikkate alan bir iman planı çalışması yapacağız. Burası imar planında özel proje alanı olarak belirlendi. Ada bazında ya da parsel bazında olup olmayacağını vatandaşlarla görüşmelerimizden sonra belirleyeceğiz. Esnafın durumu ile ilgili de herkesin hakkını koruyacak bir imar planı yapacağız şeklinde cevapladı.

TOLGA TEKİN