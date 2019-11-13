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kıskançlık cinayeti

Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti
Giriş Tarihi: 13.11.2019

'in Bornova ilçesinde bir kıskançlık krizi yüzünden gerçekleştiği iddia edilen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 sokakta bulunan bir meydana geldi.

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