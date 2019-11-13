İzmir'in Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde kıskançlık krizi yüzünden gerçekleştiği iddia edilen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 sokakta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi.
Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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