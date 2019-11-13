  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Dikili’de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

’de denize uçtu: 1 yaralı

İzmir Dikili’de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı

13.11.2019, 21:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019,22:28

’in ilçesinde çöplerin toplanması için park edilen freninin boşalması nedeniyle hareket ederek denize uçtu. Aracın hareket ettiğini gören ve durdurmak isteyen şoför ise araçtan atlaması sonucu yaralandı

Kaza, Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi ada mevkiinde meydana geldi. Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan sürücü M.A, çöpleri toplamak için 35 H 9157 plakalı çöp kamyonunu park etti. İddialara göre çöp toplama işlemi sırasında freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı. Aracın hareket ettiği gören sürücü M.A., aracını durdurmak için aracına bindi; ama başarılı olamadı. Aracını durduramayacağını anlayan sürücü, araçtan atlaması sonucu yaralandı. Durdurulamayan çöp kamyonu ise daha sonra 10 metre yükseklikten denize uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen 112 ekipleri, sürücü M.A.'yı hastaneye kaldırdı.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Dikili’de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN