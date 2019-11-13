İzmir'de su kesintisi 13 Kasım Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu merakla araştırılıyor. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Menemen'de çalışmalar nedeniyle 21 saat süreyle su kesintisi olacak. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 13 Kasım Çarşamba İzmir su kesintisi...

BAYRAKLI MANSUROĞLU

13.11.2019 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.