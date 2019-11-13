Yazın tozla, kışın çamurla imtihan

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi 1730 Sokak'ta bulunan site sakinleri, evlerinin önündeki yolun toprak olmasından dolayı mağdur. Yazın tozdan, kışın ise çamurdan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden site sakinleri, yetkilileri göreve davet etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi 1730 Sokak'ta bulunan site sakinleri, evlerinin önündeki yolun toprak olmasından dolayı mağdur. Yazın tozdan, kışın ise çamurdan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden site sakinleri, yetkilileri göreve davet etti. Yolun asfaltlanması için yaptıkları başvurulara rağmen çözüm bulamadıklarını ifade eden site sakinlerinden Sedat Demiralay, "Zafer Mahallesi'ndeki evimize taşınalı bir sene oldu. Evimizin pencerelerini açamıyoruz. Yazın toz, kışın çamurdan bıktık. Yaşadığımız sorunun kısa sürede çözülmesini talep ediyoruz" dedi. Çektikleri çilenin artık sona ermesini talep eden site sakinlerinden Zahide Öztürk ise "Yazın, evlerimiz tozla doldu. Yoldan geçen araçların kaldırdığı tozdan göz gözü görmüyor. Balkonda hiç oturamıyoruz. Kışın ise çamurdan balçığa dönüşen yolda yürüyemiyoruz, araçlar da zorluk çekiyor. Yetkililerden rica ediyoruz. Lütfen bu yolu düzeltsinler" diye konuştu