Yeni Asır yazdı “karambol’e” gitmedi

Yeni Asır'ın "Karambol'e Gitmesin" başlığıyla 19 Haziran 2018'de duyurduğu Tire'ye özgü "Karambol oyunu" artık unutulmayacak.Somut Olmayan Kültürel Mirasların Yaşatılması" amacıyla yürütülen Erasmus projesi kapsamında lisesinin bahçesine yaptırılan "Karambol sahası" törenle hizmete açıldı.

Yeni Asır'ın "Karambol'e Gitmesin" başlığıyla 19 Haziran 2018'de duyurduğu Tire'ye özgü "Karambol oyunu" artık unutulmayacak. II. Beyazıt döneminden bu yana sadece Tire'de oynanan ve halk arasında "Yer bilardosu" olarak bilinen Karambol'ü, gelecek kuşaklara taşıyıp yaşatmak amacıyla ŞAİK Anadolu Lisesi ve Ticaret Odası ortaklaşa adım attı. "Somut Olmayan Kültürel Mirasların Yaşatılması" amacıyla yürütülen Erasmus projesi kapsamında lisesinin bahçesine yaptırılan "Karambol sahası" törenle hizmete açıldı. Karambol ustalarının yaptığı gösteri maçı ise ilgiyle izlendi.

MİRAS KORUNACAK



İlçedeki tek Karambol sahası olan Alay Parkı'ndaki alana böylelikle ŞAİK Lisesi'ndeki üstü kapalı salon da eklendi. Genelde yaşları 65-70'i bulan birkaç oyuncu dışında artık pek oynanmayan Karambol için umutlar tekrar yeşerdi. Karambol oyununun ilk çıkış yerinin İspanya'dan gelerek Tire'ye yerleşen Museviler olduğuna inanılıyor. Geçmişte neredeyse her kahvehanenin bahçesinde yer alan "Karambol" sahaları oyuncular azalınca birer birer kapatılıp, oturma alanlarına dönüştürüldü.





NASIL OYNANIR?



Karambol sahası 4X12 ebatlarındadır. Pürüzsüz beton zemin tercih edilir. Çevresinde toplar dışarıya çıkmasın diye 30 cm yüksekliğinde bant bulunur. İster iki kişi, ister eşli şekilde 4 kişi tarafından oynanılabilir. "Meşe" adı verilen ve ağaçtan imal edilen toplarla oynanır. "Şimşir" ağacından yapılmış toplar oyuncuların gözdesidir. Oyuna başlamak için sahanın ortasına dikilen ve "Lek" adı verilen hedeflerin vurulması gerekmektedir. Leklerden biri vurulursa oyuncu sırası değişmez.

NADİR UYSAL