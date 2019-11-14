Atık toplayarak geçindi ama hak yemedi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan Cumhur Koşan (56), şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen 1650 TL ikramiye kazanan kuponu, bayiye geri götürdü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde atık plastik kasa toplayarak geçimini sağlayan Cumhur Koşan (56), şans oyunu oynadığı bayide kendisine yanlışlıkla verilen 1650 TL ikramiye kazanan kuponu, bayiye geri götürdü.



GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ



Mobilya işçiliği yaparken, 3 yıl önce yanlış işlem nedeniyle sol gözünü kaybeden Cumhur Koşan, 3 TL bedelle şans oyunu oynadı. Koşan, cebinde, oynadığı 3 TL'lik kuponun dışında, 1000 TL ile oynanmış bir başka kupon daha olduğunu fark etti. Kupon, 1.65'lik oranıyla 1000 TL'ye 1650 TL ikramiye kazandırdı. Koşan, söz konusu bayiye gidip, kuponu iade etti.



BAYİ FARK ETMEDİ



Cumhur bey buraya gelene kadar kasadaki açığı fark edemedim. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuşan bayi Caner Cansızoğlu (30), 650 TL'lik kârı Koşan'a verdi. Koşan ise "Ne kendimin ne de ailemin boğazından haram lokma geçmesine gönlüm razı gelmez" dedi.