İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 14 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Kasım Perşembe İzmir su kesintisi duyurusu...
BORNOVA ERZENE
14.11.2019 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
İzmir'de su kesintisi 14 Kasım Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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