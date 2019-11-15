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'da kaçak villalar yıkıldı

Buca'da kaçak villalar yıkıldı
Giriş Tarihi: 15.11.2019

kırsalında havadan ve karadan tespit çalışmalarını sürdüren ekipleri, ağaçları kesip kaçak yapı dikenleri affetmiyor. 'in Buca ilçesinde '' olarak bilinen Belenbaşı'nda 50 dönümlük ormanlık Hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde 'Saklı Cennet' olarak bilinen Belenbaşı'nda 50 dönümlük ormanlık Hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı. Buca kırsalında havadan ve karadan tespit çalışmalarını sürdüren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ağaçları kesip kaçak yapı dikenleri affetmiyor. Kırıklar ve Kaynaklar'daki müdahalelerin ardından ekipler, İzmir'in tarihi ve en yeşil bölgelerinden Belenbaşı'nda 50 dönümlük Hazine arazisindeki ormanlık alana yapılan 4 yapı tespit etti. Kaçak yapılar hakkında işlem başlatan ekipler, ardından Çam ağaçlarının dikili olduğu ormanlıktaki ikisi kaçak olmak üzere dört villanın yıkımını gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç Yapı Kontrol ekiplerinin tespit ve müdahalelerinin hız kesmeden süreceğini söyledi

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