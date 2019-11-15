‘İzmir dünya sahnesine çıkacak’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği'nin (UCLG) Güney Afrika'da düzenlediği toplantıya katıldı. Organizasyon hakkında gittiği Güney Afrika'dan Yeni Asır'a bilgi veren Soyer, birliğin yönetim kuruluna girmek için de kulis çalışması yürüttüklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği'nin (UCLG) Güney Afrika'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda Rusya ve Meksika'dan iki rakip kentle yarışan İzmir, UCLG'nin 2021 Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Organizasyon hakkında gittiği Güney Afrika'dan Yeni Asır'a bilgi veren Soyer, birliğin yönetim kuruluna girmek için de kulis çalışması yürüttüklerini söyledi.



Seçimin bugün yapılacağını belirten Başkan Soyer, "UCLG dünyanın en büyük yerel yönetim organizasyonu. Dün itibariyle 2021'deki toplantısına evsahipliği yapma hakkını aldık. İzmir olarak bugün yapılacak seçimde yönetimine girmemiz çok önemli. Bunun İzmir'in kabuğunu kırmasına büyük katkısı olur. İzmir'in bir dünya kenti olarak dünya sahnesine çıkmasına yol açar" diye konuştu.



SOYER: KENT TURİZMİ HEPİMİZİ UTANDIRIYOR



Bu yıl 5-7 Aralık tarihlerinde 13'üncü kez gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Fuarı'nın açılışına sayılı günler kala, sektörün önde gelenleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı ve TÜRSAB Fuarcılık Genel Koordinatörü Selçuk Nazilli ev sahipliğinde Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. Sektöre sonuna kadar desteğe hazır olduklarını belirten Soyer, "Antalya'nın aldığı turist sayısı ile İzmir'inkini karşılaştırdığımızda durum içler acısı. Tablo hepimizi utandırıyor. Bunu aşmalıyız" dedi.